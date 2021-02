Meer dan zestig sterk verwaarloosde hondjes aangetroffen: ‘Baasje probeerde ze in kastjes te verstoppen’

„De vloer van de hele woning lag bezaaid met uitwerpselen en was doordrenkt met urine”, vertelt woordvoerder Dik Nagtegaal van de Landelijke Inspectiedienst Dierenbescherming. Bij een controle zijn in een woning 61 verwaarloosde honden aangetroffen. „Allemaal kleine hondjes, chihuahua-achtig. Ze zaten in in donkere ruimtes, kattenkooien en zelfs kastjes. Een bizar aantal. Zelfs de inspecteurs, die toch wel het een en ander gewend zijn, keken er van op”, zegt Nagtegaal.



Na een tip van ‘mensen die zich zorgen maakten’ heeft de inspectiedienst eerder gecontroleerd bij de woning. In eerste instantie werden 25 hondjes aangetroffen, waarvan bij een aantal de verzorging ‘onder de maat’ bleek. Na een nieuwe controle bleek de situatie nog veel ernstiger, 61 hondjes zaten er verspreid in het huis. „De hondjes waren in verschillende kamers in de woning ondergebracht. De eigenaresse probeerde tijdens de controle nog een deel van de hondjes in kastjes te verstoppen, maar die werden toch ontdekt.”