Meer en meer dikke honden, katten en konijnen: ‘Kijkt Bobby een keertje zielig, dan gaat er een snoepje in’

Neem de 9-jarige Lewis. De basset van Dordtenaar Jos Beljaars was tweeënhalf jaar geleden érg zwaar. Lewis had blaassteen en werd daaraan geopereerd. Beljaars: ,,Door opgehoopte mineralen, wat dus een blaassteen werd, kon hij niet meer plassen. Ze hebben een stoma in zijn buik geplaatst en hem ook noodgedwongen moeten castreren.’’

Die operatie zorgde er alleen wel voor dat Lewis heel wat kilo's aankwam. ,,Door de castratie veranderde zijn stofwisseling en woog Lewis uiteindelijk 42 kilo.’’ Om te voorkomen dat hij nogmaals last zou krijgen van dezelfde kwaal, moest hij op dieet. Via een afdeling in het ziekenhuis kwam er begeleiding. Lewis moest zo’n zeven kilo afvallen. Dat lukte met veel wandelen en andere voeding. ,,Hij weegt nu rond de 35 kilo, daar zijn we hartstikke blij mee. Het moest, want als dit nog een keer was gebeurd, dan was het over en uit voor hem.’’