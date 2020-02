Meer files en Flitsmeister: 900.000 minder snelheidsboetes

De bonnencijfers zijn gisteren door het ministerie van Justitie en Veiligheid bekendgemaakt. Van de 6,8 miljoen bonnen voor te hard rijden zijn 3,48 miljoen via flitspalen geconstateerd. Vorig jaar flitsten de palen nog ruim een half miljoen maal extra.



Circa 1,8 miljoen automobilisten en motorrijders zijn in 2019 via een trajectcontrole op de bon geslingerd. Dat waren er in 2018 een kwart miljoen méér. Mobiele radarsets registreerden 1,4 miljoen snelheidsovertredingen. Dat zijn er beduidend minder (circa 156.000) dan het jaar ervoor.



Het ministerie heeft geen sluitende verklaring voor de daling, maar noemt meerdere factoren: de florerende economie speelt mee, waardoor het veel drukker op de weg is en er meer files zijn. Maar ook de immense populariteit van waarschuwingsapp Flitsmeister speelt mee. Deze maken snelheidscontroles veel minder effectief.



,,Het is drukker op de wegen, waardoor (te) hard rijden minder mogelijk is”, schrijft Justitie en Veiligheid. ,,Bovendien worden bestuurders gewaarschuwd en weten zij waar de flitspalen en trajectcontroles staan. Hierdoor houden ze zich op die plekken beter aan de maximumsnelhei.” Ook wegwerkzaamheden vormen mogelijk een factor: een aantal trajectcontroles en flitspalen stonden hierdoor al dan niet tijdelijk uit.

Meer automobilisten aan de kant

Als andere verkeersovertredingen (onder meer door rood rijden en bellen met de mobiele telefoon) worden meegenomen dan deelde de politie vorig jaar in totaal 8.369.480 bonnen uit in 2019. Een jaar eerder waren dat er met 9.182.573 stuks nog 813.000 meer.



Dat het aantal snelheidsboetes harder daalde dan het totale aantal gewone bonnen (900.0000 om ruim 800.000) komt doordat de politie anderzijds beduidend meer weggebruikers aan de kant zette: ruim een half miljoen (530.698 mensen) tegen 403.635 in 2018. De politie is intensiever gaan surveilleren op overtredingen als te hard rijden, negeren van een rood verkeerslicht en afleiding door bijvoorbeeld mobiele telefoons.



Tekst gaat verder na de foto

Volledig scherm De politie schrijft een bekeuring uit. Vorig jaar zijn beduidend meer automobilisten staande gehouden. © ANP XTRA

Dat laatste is merkbaar aan de stijging van het aantal prenten voor mobiel bellen: van 80.425 bekeuringen in 2018 naar 121.364 vorig jaar. Dit komt mede doordat mobiel bellen sinds juli ook voor fietsers verboden is en de maanden erna intensiever is gecontroleerd. Verder kunnen automobilisten sinds kort ook door slimme camera’s bellend worden gefotografeerd. Tot voor kort kon dat alleen door politiewagens.

Geen nettere chauffeurs

Veilig Verkeer Nederland (VVN) is content met het fors gedaalde aantal boetes. ,,De trajectcontroles werken overduidelijk, automobilisten houden zich daardoor veel beter aan de snelheidslimieten”, reageert woordvoerder Rob Stomphorst. Doordat de wegen drukker zijn is het bovendien op meer plekken ondoenlijk om de maximum snelheid te overtreden. ,,Dat komt de algemene verkeersveiligheid ten goede.”



Over de populariteit van de Flitsmeister-app is VVN minder te spreken. ,,Dat zijn bestuurders die rijden om boetes te omzeilen, ze rijden veel onrustiger en trappen het gas na een flitspaal meteen weer in.”



Of automobilisten zich inderdaad beter hebben gedragen moet medio april blijken als het aantal verkeersdoden over 2019 bekend wordt gemaakt. Vorig kwamen er 678 mensen om op Nederlandse wegen en stierven er na decennia van dalingen weer meer mensen in het verkeer.



Tekst gaat verder na de infographic

Asociaal gedrag

Verkeerspsycholoog Gerard ter Toolen is minder positief gestemd dan Veilig Verkeer Nederland. ,,Nederlanders zijn echt niet ineens zoveel nettere chauffeurs geworden.” Hij vraagt zich af of er evenveel is gecontroleerd door de politie, op dezelfde plekken en tijden. ,,Voor een compleet beeld moet je dat ook in kaart hebben.”

De drukkere Nederlandse wegen zijn eveneens niet onverdeeld gunstig, beklemtoont hij. ,,Het aantal snelheidsovertredingen mag dan dalen, automobilisten zitten er minder relaxed door achter het stuur. Niet voor niets nemen asociaal gedrag en hufterigheid in het verkeer zo toe.”

Bijzonder positief is volgens Ter Toolen het flink gestegen aantal staandehoudingen door de politie. ,,Automobilisten aan de kant zetten blijkt een veel effectievere methode van controle. Bij een flitsbon vloek je als automobilist even, betaal je en dan is het effect snel weer verdwenen.”