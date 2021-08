Meer mensen overleden sinds coronapiek juli

Woningcor­po­ra­tie verft huizen oranje, bewoners woest: ‘Spuugle­lijk’

4 augustus De oranjegezindheid blijkt in de wijk Borgvliet in Bergen op Zoom toch niet zo groot. Tenminste, als het om de kleur van de woningen gaat. Bewoners begrijpen niet dat woningcorporatie Stadlander, dat schilderwerk uitvoert, de huurwoningen oranje verft. ,,De hele wijk is in rep en roer”, laat buurtbewoner Paul Basters weten.