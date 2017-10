Meer politie en toezicht, maar hoe moet het nu verder met Altrecht en Den Dolder?

Alsof er niets is gebeurd en alsof de gebeurtenissen van de afgelopen twee weken niets meer waren dan een boze droom. Wie nietsvermoedend fietst, wandelt en geniet van de oktoberzon bij de bossen bij Altrecht in Den Dolder, ziet ogenschijnlijk niets meer van de massale zoektocht die vorige week maandag begon in deze bossen.

Vorige week maandag werd op het terrein bij Aventurijn de 27-jarige Michael P. opgepakt en namen honderden agenten en defensiemedewerkers het bosrijke gebied over. Nu herinneren alleen plastic tasjes aan de bomen, die dienst deden als markeringspunt, nog aan de immense zoektocht.

Als reactie op de onrust besloot burgemeester Koos Janssen de politie de komende week meer te laten surveilleren. Ook is het wijkteam drie weken lang meer zichtbaar, zo meldt de gemeente. Is dat genoeg?

Quote ,,Er zitten hier natuurlijk al bijna 100 jaar mensen met problemen. Maar sinds de echte gekken hier zitten is het wel anders hoor. Ton (62), bewoner van Den Dolder

,,Haal die gekken daar maar weg'', zegt de 62-jarige Ton met Utrechtse tongval. Samen met zijn vrouw Annie (53) woont hij al ruim twintig jaar in Den Dolder. Regelmatig trekt hij de bossen rond Altrecht in voor een wandeling. ,,Maar als ik een jonge vrouw was zou ik hier niet meer komen,” zegt Annie. En Ton: ,,Er zitten hier natuurlijk al bijna 100 jaar mensen met problemen. Maar sinds de echte gekken hier zitten is het wel anders hoor.”

Ton doelt op de komst van de forensische patiënten naar het Altrecht-terrein in 2011. ,,Dat zijn mensen die echt beter begeleid moeten worden. Niet zomaar vrij rond mogen lopen.”

Bijzondere band

In de nieuwbouwwijk die vlakbij de klinieken van Altrecht ligt, is een vergelijkbaar geluid te horen. Bewoners willen niet met hun naam in de krant. ,,Er is al veel gezegd over die gekken die daar wonen. Logisch dat er nu angst is'', zegt een jonge moeder, met haar zoontje op haar schouders.

Den Dolder heeft een bijzondere band met de bewoners van Altrecht. Al meer dan 100 jaar wonen hier mensen die geestelijke zorg nodig hebben. Het idee was dat het verblijf in de rust en de natuur de genezing ten goede zou komen. Inwoners van Den Dolder weten niet beter dan dat er patiënten wonen in het bos en dat ze regelmatig een wandeling maken door het dorp. Lang en vaak ging dat goed.

,,Dat het nu zo vreselijk is mis gegaan, is voor iedereen binnen Altrecht een drama'', zegt Erik, terwijl een politieauto langsrijdt. Hij is een van drie buurtcoaches van Altrecht en fungueert als een soort intermediair tussen instelling, bewoners en patiënten. Het is zijn werk om de rust te bewaren, zeker in deze onrustige tijd.

Quote Iedereen is vreselijk geschrokken, dus het is vanzelfsprekend dat er wat gaat veranderen.” Erik, buurtcoach in Den Dolder

Dat de politie meer zichtbaar zal zijn noemt hij ‘logisch’. ,,Iedereen is vreselijk geschrokken, dus het is vanzelfsprekend dat er wat gaat veranderen.” Volgens Erik, type ruwe bolster blanke pit, ligt de fout vooral in Den Haag. ,,Justitie moet dit soort figuren hier niet plaatsen. Hij hoorde hier niet.”

Quote Michael P. moet heel berekenend zijn geweest. Aan ons vertelde hij dat in de gevangenis had gezeten voor een paar overvallen op winkeltjes. Client

Een cliënt, die P. kende van Aventurijn en wel eens met hem sportte, valt Erik bij. ,,Hij moet heel berekenend zijn geweest. Aan ons vertelde hij dat in de gevangenis had gezeten voor een paar overvallen op winkeltjes. Dat van die verkrachtingen vertelde hij niet. Op ons kwam hij oké over, je kon met hem lachen. Dat bij hem écht een steek los zit, is heel erg. Ik voel dat er in het dorp anders wordt gekeken naar ons. Heel erg jammer, want we hadden een goede band.”

Woede