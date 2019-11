Meer profs ervaren racisme: ‘Ik vond een banaan in mijn tas na het douchen’

Curaçaose loterij­baas opgepakt voor betrokken­heid bij moordzaak Wiels

14:48 In de moordzaak op de Curaçaose politicus Helmin Wiels is de Curaçaose loterijbaas Robbie dos Santos opgepakt op Sint Maarten. Hij wordt verdacht van betrokkenheid bij de moord op de oud-politicus in 2013.