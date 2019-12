Meer tijd nodig voor onderzoek naar ongeluk met Stint

Witte kerst? Vergeet het maar, het lijkt wel lente

11:47 Het lijkt deze week wel lente. Een paar nieuwe schaatsen is dit jaar, met het oog op het zachte weer, niet het beste kerstcadeau. Koning Winter is in geen velden of wegen te bekennen. Vorst en sneeuw al helemaal. Het kwik tikt op beide kerstdagen een graadje of 6 a 8 aan, is de verwachting. Dag, witte kerst!