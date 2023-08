Meer verzekeraars schrappen fatbikes, ook Urban Arrow-bakfietsen lastiger te verzekeren

Help, mijn fatbike kan niet meer verzekerd worden! Dit is de oplossing

De ANWB meldde maandag dat de verhaalde financiële schade door diefstallen van fatbikes inmiddels is opgelopen tot 800 procent van de premie. ,,Dat is niet houdbaar en daarom moeten we ingrijpen.” Verzekeraar Centraal Beheer onderzoekt nog met welke maatregelen schade door diefstal beperkt kan blijven, aldus een woordvoerster. Een verzekeringsstop is volgens haar voorlopig niet aan de orde.