Meer ziekenhuispersoneel haalt griepprik

Schaatsijs en sneeuw smelten in rap tempo weg

7:45 Geniet nog even van de sneeuw en het ijs, want vandaag passeert een storing met (natte) sneeuw dat overgaand in regen ons land. Tijdens het weekend is het veel minder koud, het kwik ligt zowel ‘s nachts als overdag boven nul. Het schaatsijs en de sneeuw smelten in rap tempo weg.