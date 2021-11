Meerdere aanhoudingen in Nederland voor oproepen tot rellen

De politie heeft meerdere mannen aangehouden op verdenking van opruiing en het oproepen tot rellen in verschillende plaatsen in Nederland. De verdachten riepen via sociale media en WhatsApp-groepen onder meer op om te gaan rellen in Lopik, Roermond en Utrecht.

Een 17-jarige verdachte uit Zeist kreeg een onlinegebiedsverbod voor het oproepen tot onlusten in Utrecht via sociale media. Hij mag op geen enkele manier online aanleiding geven tot ongeregeldheden in de stad. Als hij dit toch doet, krijgt hij een dwangsom van 2500 euro opgelegd. Het is volgens de gemeente de eerste keer dat zo’n onlinegebiedsverbod door de burgemeester wordt opgelegd. Burgemeester Sharon Dijksma kan zo het probleem in de kiem smoren, zegt ze. “Wij zien steeds vaker online-oproepen die leiden tot wanordelijkheden en rellen. Met deze gerichte interventie pakken we dit gedrag bij de bron aan.”

De aangehouden verdachten van opruiing in Lopik zijn een 15-jarige jongen en drie mannen van 28, 31 en 46 jaar uit die Utrechtse plaats. De politie wist de verdachten te traceren en op te pakken. Zij zijn allen aangehouden op verdenking van opruiing en het aansporen tot geweld.

Een 22-jarige man uit Herkenbosch werd opgepakt omdat hij online opriep tot rellen in Roermond. Afgelopen zaterdagavond braken in de Roermondse wijk de Kemp rellen uit, waarbij tientallen meest minderjarige relschoppers zwaar vuurwerk naar de politie gooiden en brand stichtten. Burgemeester Rianne Donders stelde een noodverordening in. De politie arresteerde tijdens de rellen twaalf mensen.

Een 32-jarige man uit Hilversum is aangehouden door de politie vanwege opruiing. Via sociale media zou hij onder meer hebben opgeroepen tot geweld tegen de politie en de overheid. Of de man ook opriep tot rellen is niet bekendgemaakt. De Hilversummer werd donderdagavond aangehouden en zit vast voor verhoor.

Naast de 17-jarige jongen uit Zeist werd ook een leeftijdsgenoot uit Beverwijk aangehouden voor het oproepen tot rellen. Beiden zouden op sociale media “dreigende en opruiende uitlatingen” hebben geplaatst, aldus de politie. De tiener uit Zeist werd donderdagavond aangehouden. De Beverwijkse jongen deed ook bedreigingen aan leden van het kabinet. Hij werd vrijdagochtend aangehouden in het huis waar hij woont.