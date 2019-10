Meerdere arrestaties bij grimmig protest in Rotterdam: confrontatie Turken en Koerden in station

De sfeer is van meet af aan grimmig: Koerden roepen dat Erdogan een terrorist is, terwijl de Turken met vlaggen zwaaien en ‘Turkije, Turkije’ scanderen. Op het Kruisplein kregen beide kanten krijgen een duidelijke waarschuwing: de politie treedt zo nodig met geweld op als mensen zich niet aan de voorwaarden van de demonstratie houden. De groep tegendemonstranten is daar met een charge door de ME uit elkaar gedreven op het Kruisplein.

De groepen werden voor het begin van de demonstratie van elkaar gescheiden, nadat burgemeester Aboutaleb de tegendemonstranten een apart vak had aangewezen. Het vak voor de tegendemonstratie is vlakbij het protest van de Koerdische gemeenschap op het Kruisplein. Wie een tegengeluid wil laten horen, moet daar staan. Beide demonstraties zijn toegestaan van 19.00 uur tot 20.00 uur. De tegendemonstratie is niet officieel gemeld bij de gemeente. Het protest van Demned, de raad van gemeenschappen uit Koerdistan, wel. De politie controleert de inhoud van de tassen van demonstranten. Paraplu's moeten worden ingeklapt. Helm, schild, wapenstok.



In februari vorig jaar waren er ook protesten. De ene avond onaangekondigd door Turkse Rotterdammers, die steun betuigden aan de Turkse militaire acties. De dag erna was er een protestmars met honderden Nederlandse Koerden. Hierbij doken tegendemonstranten op. Uiteindelijk werden zes mensen gearresteerd.

Eerder deze week was er in Arnhem ook een opstootje. Tijdens een Koerdisch protest ontstond enige opschudding. Mannen van Turkse afkomst verstoorden de bijeenkomst waarna Koerdische demonstranten ze met hun vlaggen te lijf gingen. De aanwezige politie greep in.

De Koerdische gemeenschap demonstreert tegen de Turkse inval in Noord-Syrië. De demonstranten maken zich grote zorgen over de Koerden in het grensgebied in Syrië. ,,De Nederlandse overheid moet stappen ondernemen’’, zo is de eis. Met de protesten vraagt de gemeenschap om onder meer economische sancties tegen Turkije en een no-flyzone in Rojava en het noorden van Syrië.

Ankara beschouwt de Koerdische milities van YPG in Syrië als verlengstuk van de PKK, de Koerdische arbeiderspartij die door zowel Turkije, de Europese Unie als de Verenigde Staten als een terroristische organisatie wordt gezien.

Vorig jaar eiste Denk in de Rotterdamse gemeenteraad nog een verbod op PKK-vlaggen. De Rotterdamse burgemeester stelde toen dat dit wettelijk niet is toegestaan. Of de vlaggen zijn verboden, hangt af van de context - of er daadwerkelijk wordt opgeroepen tot geweld. En dat bepaalt het Openbaar Ministerie (OM) per geval. IS-vlaggen en hakenkruizen zijn bij voorbaat wel verboden, omdat ze duidelijk tot haat oproepen, laat het OM weten.

