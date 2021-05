Meerdere doden en gewonden na ernstig ongeval met zes auto's bij Borger

Els kan tóch niet op vakantie naar Rhodos: ‘Zon, het zwembad, een boekje. Even uitrusten.’ Niet dus

28 mei Het was een cadeautje van haar beste vriendin. Een cadeautje om haar even op te beuren na een zware periode, waarin ze haar nichtje verloor. Maar de reis naar Rhodos van Els Mutsaers (59) gaat deze week niet door. Amper twee weken nadat het kabinet vakanties goedkeurde, wordt het reisadvies voor het Griekse eiland weer teruggedraaid naar code oranje. ,,Het is gewoon kut.”