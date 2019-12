Meerdere mensen onwel in trein op station Venlo

De brandweer heeft volgens Omroep Venlo ter plekke metingen verricht om te kijken of er eventueel een stof vrij was gekomen in de trein of in de omgeving. Dat bleek niet het geval. De reizigers hadden onderkoelingsverschijnselen.

Eén man is met kletsnatte kleren uit de trein gehaald, zegt een woordvoerder van de brandweer tegen de regionale omroep 1Limburg. De mannen die onwel zijn geraakt komen volgens de woordvoerder uit Tanzania.



Een van de mannen heeft maandagochtend in een buitenplas in Eindhoven gezwommen, meldt de zegsman. Daarna heeft het groepje de trein naar Venlo gepakt. De zwemmer is daarbij met natte kleren in de trein gaan zitten. Toen de trein in Venlo kwam, zijn de hulpdiensten gebeld. De persoon is per ambulance naar het ziekenhuis gebracht.

De mannen maakten een verwarde indruk volgens de brandweerwoordvoerder.

Brand

Vanmorgen woedde er in een andere trein in Limburg korte tijd brand, in een passagierstrein tussen Heerlen en Valkenburg. Volgens de brandweer Zuid-Limburg zijn alle reizigers in veiligheid gebracht en is de brand geblust.

De brand brak rond even na 06.30 uur door nog onbekende oorzaak uit aan de voorkant van de Arriva-trein. Die werd ter hoogte van het station Voerendaal stilgezet. Volgens spoorbeheerder ProRail is de brand door treinpersoneel geblust.