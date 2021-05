Meerdere zwaargewonden bij ernstig ongeluk bij Borger

EK Haal gratis jouw EK Boekje op

28 mei Het gaat eindelijk gebeuren: het EK start bijna! Onze Oranjeharten gaan weer sneller kloppen deze zomer. We hebben er een jaar extra op moeten wachten, maar op vrijdag 11 juni 2021 gaat de bal nu echt rollen. Om niets te missen van de wedstrijden van Oranje, maar natuurlijk ook alle andere landen hebben we alle praktische informatie in een boekje gezet. Dit boekje kunt u gratis ophalen bij de dichtstbijzijnde Primera.