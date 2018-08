Meerderheid Nederlanders wil wél verplichte dna-afname

Slechts 35 procent van de ondervraagden is tegen verplichte afname van dna, 59 procent is daar juist voor. De enquête onder ruim 2000 Nederlanders werd uitgevoerd door opiniepeiler Maurice de Hond en Peil.nl. In de Tweede Kamer is alleen het CDA positief over het verplicht stellen van medewerking aan dna-verwantschapsonderzoeken, zoals werd uitgevoerd om de dood van Nicky Verstappen op te helderen.