‘Meessi’ (12) fietste naar school, maar kwam niet meer thuis

Een toets voor muziek en voor Engels. Het is maandag 26 september 2016, maar de 13-jarige Anna Schep weet het nog precies. 8.05 uur. Anna staat zoals zo vaak als één van de eersten klaar bij de boom waar ze altijd afspreken met een groepje uit het Gelderse Putten. Eén leerling fietst alvast vooruit. Omdat een paar van de meisjes last hebben van hooikoorts, besluiten ‘de meiden’ - zoals zij ze noemt - een route te nemen die niet langs het bos gaat. De jongens nemen de provinciale weg richting Ermelo. De N798. Een weg waar je 80 kilometer per uur mag. Een paar jongens steken over. Mees - volgens zijn vrienden is hij ‘komisch, stoer en grappig’, fietst er achteraan. ,,Ik hoorde een hele harde knal’’, vertelt Rutger Schaap (13) die achterin het groepje reed. ,,Mees keek nog opzij. Hij had waarschijnlijk niet door dat die vrachtwagen eraan kwam. Toen knalde die tegen hem aan. Hij is aangereden door een betonwagen.’’