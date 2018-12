Meest gezochte crimineel van Nederland wilde aanklager Koos Plooij doden

Dat bevestigen ingewijden na een bericht van NRC . Met ongekend machtsvertoon ging de Via een versleutelde PGP-Blackberry (Pretty Good Privacy) die volgens justitie in gebruik was bij Taghi , zou die op 17 april 2016 het moordplan hebben voorgelegd aan zijn Amsterdams-Chileense vermoede misdaadcompagnon Richard R., alias ' Rico de Chileen '. 'Sir, zullen (we) die kk Plooij laten slapen,' staat in het bericht - dat net zoals een enorme berg andere e-mails tussen criminelen zichtbaar is gemaakt door de inbeslagname van de Canadese computerserver die voor de geheime communicatie werd gebruikt.

'Laten slapen' is het onderwereldjargon voor vermoorden.



Twee keer

R. zou volgens NRC, dat de berichtjes heeft ingezien, afhoudend hebben gereageerd: 'Haha, Hermano (broer) Sir. Dat zijn echte gedachtes, maar nee. (...) Wachten en kijken of we het anders kunnen doen. Wij hadden dat toen tegen mensen gezegd en kregen zwaar hoofdpijn!!! Hermano Sir, we doen wat we moeten doen. Fuck ze, maar we moeten scherp en tactisch te werk gaan!!’



Plooij was donderdagochtend niet voor commentaar bereikbaar. Hij is een van de belangrijkste aanklagers in de strijd tegen de georganiseerde misdaad. In het verleden heeft hij al twee keer langdurig zware beveiliging gehad vanwege mogelijke moordplannen.



Het taalgebruik zoals in de berichtjes wordt gebezigd, komt sterk overeen met dat in communicatie over andere moordopdrachten die justitie aan Taghi en zijn groep toeschrijft.



Hij wordt inmiddels gelinkt aan tientallen liquidaties en mislukte moordplannen.



