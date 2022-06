Mehmet en Edo zien ineens duizenden euro's op hun rekening: ‘Ik dacht niet, waar komt dit vandaan’

De een woont in Ede, de ander in Tilburg. Ze kennen elkaar niet, ook op de gang in de rechtbank in Breda geven ze geen enkel teken van herkenning. Ze hebben wel iets gemeen. Ongeveer vijf jaar geleden kregen ze alle twee van ene Wilhelm in Duitsland duizenden euro's overgemaakt.



Een teruggave van de Belastingdienst, dacht Mehmet, zegt hij tegen de politierechter in Breda. Edo dacht helemaal niets. Die wilde gaan tanken en toen bleek zijn rekening te zijn geblokkeerd. ,,Ik woonde in een kamer die niet op slot kon. Iedereen kan mijn pasje hebben gepakt", is zijn verweer.