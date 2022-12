Meisje (14) en man van 39 doodgeschoten in Limburgse woning, ook twee gewonden

Bij een schietpartij in een huis in het Limburgse Brunssum zijn gisteravond twee doden gevallen, onder wie een 14-jarig meisje. Zij woonde volgens de politie in het huis. Het andere dodelijke slachtoffer is een 39-jarige man uit Heerlen. Hij stierf in het ziekenhuis aan de verwondingen die hij opliep. Het gaat vermoedelijk om een bekende van het meisje. Dit wil de politie niet bevestigen.

Bij de politie kwam gisteravond rond 22.00 uur de melding van de schietpartij binnen. In de betreffende woning troffen agenten vier slachtoffers aan: een 14-jarig meisje, dat al was overleden, twee zwaargewonden en één gewonde. De drie gewonde slachtoffers zijn met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Eén van hen is inmiddels overleden aan zijn verwondingen.

In de woning zouden onder meer de moeder en de stiefvader van het meisje aanwezig zijn geweest. Dit wil de politie niet bevestigen. Er lijkt vooralsnog geen klopjacht gaande op een verdachte. De vermoedelijke schutter zou een van de gewonden zijn. Verder onderzoek moet meer duidelijkheid brengen over wat er zich in de woning heeft afgespeeld. Over de aard van de verwondingen van de overige slachtoffers doet de politie geen mededelingen.

Op sociale media circuleert sinds vanochtend vroeg de naam van het overleden meisje. Een jongen die zich Leonardo noemt zegt het slachtoffer goed te kennen. ,,Ik ken haar nu iets langer dan twee jaar. Ze is een van de liefste meisjes die ik ooit heb gekend”, laat hij weten. ,,Toen ik hoorde dat het om haar ging, werd ik direct emotioneel. Dit is echt te erg voor woorden.” Een andere vriendin schrijft op Facebook het verdriet van haar af. ‘We hebben zoveel leuke dingen meegemaakt. Zaterdag nog samen leuk gedanst en nu dit nieuws. Dit had je niet verdiend’, valt onder andere te lezen.

Een andere bekende van de familie zegt volledig in het duister te tasten. ,,Het enige wat ik weet is dat haar moeder een superlieve vrouw is, met een hart van goud.”

Wat gebeurde er?

De schietpartij in de woning aan de Koolhofstraat in het Limburgse stadje, dat boven Heerlen ligt, vond rond 22.00 uur plaats. Buurtbewoners gingen in eerste instantie uit van vuurwerk. Er werden meerdere luide knallen gehoord. Na de schietpartij werd onder meer een traumahelikopter ingezet. Reanimatie van het 14-jarige meisje bleek tevergeefs: zij overleed ter plaatse.

De omgeving van de woning is woensdagochtend nog steeds afgezet. De politie doet er forensisch onderzoek. Ook vindt er buurtonderzoek plaats. Op het adres zouden meerdere kinderen ingeschreven staan.

Tweede dodelijke incident

Zuid-Limburg heeft het de afgelopen dagen flink te verduren. Naast het doodgeschoten meisje in Brunssum overleed gisteren iets verderop in het dorpje Beek een man als gevolg van een steekpartij. Hij werd in een woning doodgestoken door vermoedelijk een bekende van hem. De politie gaat uit van een relationeel conflict.

Daarnaast is ook Heerlen in rep en roer door de mysterieuze verdwijning van Nadia. Deze zaak beheerst al dagenlang sociale media. Zo is het opsporingsbericht van Nadia’s zus op Facebook al ruim 50.000 keer gedeeld en daardoor bij honderdduizenden Nederlanders terechtgekomen.

,,We houden moed. Er is nog geen nieuws”, liet de zus gistermiddag aan deze site weten. Ook een nichtje van Nadia kon vanochtend nog geen nieuws geven. ,,We snappen er niets van. We zijn erg ongerust en weten niets.” Nadia zou niet overstuur of emotioneel zijn geweest op de dag van haar verdwijning.

