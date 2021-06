Meisje (16) stapt naar de rechter nadat stiefvader in haar borsten knijpt en haar misbruikt op de bank

Ontslagen agent krijgt werkstraf voor lekken informatie van politie Oost-Nederland

15 juni Een voormalig politieagent die informatie lekte uit de politiesystemen krijgt een werkstraf van 120 uur. De agent was nog in opleiding en werkte bij de eenheid Oost-Nederland, hij is inmiddels ontslagen. Volgens het Openbaar Ministerie heeft de man tientallen keren gegevens in de politiesystemen opgezocht. Dat deed hij voor zichzelf of op verzoek van bekenden aan wie hij de informatie doorgaf.