Meisje (5) overlijdt bij ongeval met kampioenswagen meisjesteam VV Yerseke

Het ongeluk gebeurde toen de opengewerkte kleine vrachtwagen op weg was naar het sportcomplex aan de Hogeweg. Het meisjesteam van de club zou vanwege het behaalde kampioenschap een ereronde door het dorp maken.



Volgens Bakker had de chauffeur zijn twee dochtertjes meegenomen omdat hij dacht ze dat dat leuk zouden vinden. Op weg naar het sportcomplex aan de Hogeweg waar het meisjesteam zat te wachten, ging het mis, mogelijk omdat de bestuurder flink moest remmen. Bakker: ,,Bij de Welleweg is één van dochtertjes van de wagen gevallen. Ze was op slag dood. Het is een zwarte dag voor dit gezin. Ik hoop dat het de kracht vindt om dit verlies te verwerken.”



Ook de begeleidster van het meisjesteam reed mee op de wagen. ,,Ze is totaal in shock”, zegt Bakker. Het meisjesteam dat kort voor het noodlottige ongeval als kampioen was gehuldigd, werd op het sportcomplex gehouden en opgevangen. Volgens Bakker zijn ze totaal overstuur. De wedstrijd van het eerste voetbalteam van Yerseke tegen VCK werd gestaakt toen het bericht over het noodlottige ongeval het bestuur bereikte. Alle wedstrijden werden vervolgens afgelast. Het publiek is verzocht meteen naar huis te gaan.



De forensische recherche onderzoekt het ongeluk momenteel.