'Meisje (6) uit Weert korte tijd ontvoerd in kofferbak'

Volgens dagblad De Limburger zou de bestuurder haar hebben verzocht in de auto te stappen. Toen ze dat weigerde zou hij haar in de kofferbak van de auto hebben gezet. Volgens de politie was de kofferbak niet goed gesloten, waardoor een getuige haar zag zitten.

Niet veel later slaagde het meisje er aan de Nedermaaslaan weer in om de auto te verlaten. Of ze zelf is ontsnapt of dat haar belager haar heeft laten gaan, is onduidelijk. Het meisje, dat inmiddels weer met haar familie is herenigd, is volgens de politie erg geschrokken.