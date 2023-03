Meisje (7) overleden na aanrijding met stadsbus in Utrecht, jongetje (5) ernstig gewond geraakt

Bij een ernstig ongeluk met een stadsbus op de Vleutenseweg in Utrecht is een 7-jarig meisje om het leven gekomen. Een jongetje (5) is zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht, het andere slachtoffer ligt nog op de plek van het ongeluk. De twee komen beiden uit Utrecht.

Omstreeks 08.00 uur trokken de hulpdiensten massaal uit naar de Vleutenseweg en de Van Koetsveldstraat. Er landde ook een traumahelikopter in het Majellapark. Hoe het ongeluk precies is gebeurd is nog niet duidelijk. Het gaat om een meisje van 7 jaar oud en een jongetje van 5 jaar oud, bevestigt de politie. Het jongetje is met ernstige verwondingen naar het ziekenhuis vervoerd.

Momenteel worden er mensen opgevangen in het naastgelegen café, de omgeving is ruim afgezet. De politie doet onderzoek in de wijk. Er wordt een drone ingezet en worden foto's gemaakt van de omgeving. Agenten gaan langs de deuren bij omwonenden voor verklaringen.

Volgens een verslaggever ter plaatse is het de omgeving omstreeks 10.30 uur nog steeds groots afgezet, al is het ‘akelig stil’ op de Vleutenseweg. Rondom de plek van het ongeluk staan meerdere bussen stil en wordt druk onderzoek gedaan, er is ook een lijkschouwer ter plaatse. De Vleutenseweg is in beide richtingen volledig afgesloten, inclusief alle zijstraten.

Tekst loopt door onder de foto

Volledig scherm Ernstig ongeluk op de Vleutenseweg in Utrecht © Koen Laureij

‘Wat een drama’

Burgemeester Sharon Dijksma heeft inmiddels gereageerd op het ongeval. ,,Wat een drama. Mijn hart huilt. Ik wens de nabestaanden en betrokken familieleden alle kracht en sterkte. Ook alle steun voor onze hulpdiensten op wie dit grote impact heeft.’’

Wie aanwezig was bij het ongeluk op de Vleutenseweg kan zich op het politiebureau op de Kroonstraat melden voor slachtofferhulp, laat de politie weten. Slachtofferhulp heeft eveneens aangebeld bij woningen rondom het ongeluk.

U-OV meldt dat de dienstregeling ontregeld is. Lijnen 12, 28, 38 en 73 stoppen wegens het ongeval niet op haltes Hasebroekstraat, Van Koetsveldstraat en Majellapark.

Volledig scherm Hulpdiensten zijn massaal uitgerukt naar de Vleutsenweg, in de wijk Lombok. © Koen Laureij

Volledig scherm Ernstig ongeluk op de Vleutenseweg © Koen Laureij

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.