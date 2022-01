Meisje dat mishandeld werd door moeder was dolblij op het politiebureau: ‘Dit is beste dag van mijn leven’

update/video Politie vindt lichaam in het water bij zoektocht naar vermiste Sam (17)

De politie heeft bij de zoektocht naar de vermiste 17-jarige Sam uit Overveen (Noord-Holland) een lichaam gevonden in de Leidsevaart. Het gebied langs het water in Haarlem was eerder al afgezet voor onderzoek, omdat de jongen daar woensdagnacht mogelijk is langsgefietst. Volgens een woordvoerster zijn ter plaatse een politieboot en -helikopter ingezet.

18:50