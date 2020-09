Meisje vertelde opa’s geheimpje toch aan haar moeder: Wijchenaar (70) draait de cel in

VIDEO Het is gedaan met de zomer: weerkundi­ge herfst begint koel

31 augustus Vandaag is de laatste dag van de meteorologische zomer en dat is goed te merken aan het weer. De herfst wordt ingeluid met koele temperaturen en een enkele bui. Daarmee lijkt het, in ieder geval voorlopig, gedaan te zijn met het zomerweer, meldt Weerplaza.