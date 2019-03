Meisjes krijgen geen vindersloon na aantreffen bronzen beeld: ‘De 2000 euro was een lokkertje’

Robine en haar nichtje Renske waren´s middags aan het spelen op het schoolplein van de Graaf Jan school, toen ze iets in de struiken zagen liggen, vertelt Fred van Engelen, vader van Robine. ,,Ze dachten dat het een hut was, maar het was het bronzen paard.’’ Samen met twee agenten heeft van Engelen het kunstwerk zaterdag uit de struiken gehaald. Daarna is het op een wagentje gezet en naar de school gebracht. Hier staat het bronzen beeld tijdelijk.



Kunstenaar Gabriël Sterk is blij dat zijn kunstwerk is aangetroffen, laat hij vanuit zijn woonplaats in Zuid-Frankrijk weten. Hij had niet verwacht dat zijn werk nog heel terug zou komen. Sterk werd zondag door de politie van het heugelijke feit op de hoogte gebracht. Hij noemt het ‘verdacht’ dat het bronzen beeld na 1,5 week ongeschonden vlakbij de school gevonden wordt. Hij sluit niet uit dat de dieven geschrokken zijn van de aandacht in de media voor de diefstal en het beeld weer hebben gedumpt, omdat ze het niet konden verkopen.