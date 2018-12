Meisjes zijn vaak slimmer dan schooladvies doet vermoeden

6 vragen Ouder die zijn kind thuislaat, heeft wat uit te leggen

10 december Verantwoord of niet; als ouder je kind alleen thuis laten omdat je ‘even’ een boodschap moet doen of bij de buren op een feestje zit, al dan niet met babyfoon. Maar wat als je kind in zijn pyjama naar buiten klimt om jou te zoeken en door de brandweer gered moet worden? Dat gebeurde met een 7-jarig jongetje in Tilburg, zijn vader was niet thuis. Dan heb je als ouder wat uit te leggen.