Meldpunt sektes moet terug, zegt Tweede Kamer

CORONA VERDRINGT ONDERZOEK Duizenden Nederlan­ders missen diagnose vanwege corona: ‘Alarmerend’

3 december In Nederland lopen als gevolg van de coronapandemie duizenden volwassenen en kinderen rond met een ziekte die nog niet is ontdekt. Het gaat niet alleen om kanker. Ook bij tal van andere ziekten is de achterstand in het aantal diagnoses groot.