Melissa (45) bijna nergens welkom omdat gezicht vol tattoos staat

Alsof ze een brood gaat kopen... Melissa Sloan (45) laat zo’n drie keer per week een nieuwe tattoo zetten, óók in haar gezicht. Keerzijde van de medaille is dat de Britse vrouw bijna nergens meer welkom is omdat ze er té schrikwekkend uitziet.

Het schooltoneel van haar dochter mocht ze bijvoorbeeld enkel in haar eentje buiten volgen, via een raam in haar klas. Dat voorstel weigerde ze uiteindelijk omdat het te vernederend was.

Nodige verwensingen op straat

Sloan schat dat zo’n achthonderd tatoeages inmiddels haar lichaam ‘sieren’. Dat ze daardoor anders behandeld wordt, vindt ze een schande. ,,Als de school iets organiseert - een kerstfeestje bijvoorbeeld - word ik niet uitgenodigd. Mijn partner Luke moet dan altijd alleen gaan. Ik ben daar best jaloers om, maar heb geen andere keuze. Ik wéét hoe de ouders en leerkrachten daar over me denken.”

Op straat krijgt Sloan de nodige verwensingen te horen. Een baan zoeken is onmogelijk geworden en zelfs café-uitbaters laten merken dat haar aanwezigheid niet gewenst is. ,,Ze vinden het allemaal aanstootgevend, maar ikzelf let er niet meer op.”

Toch zal de vrouw uit Powys (Wales) nu even een korte tattoopauze inlassen. ,,Ik ga wat tijd doorbrengen met de familie. Mijn kinderen komen nu op de eerste plaats, ik wil niet egoïstisch zijn. Maar zodra de feestdagen voorbij zijn, mag mijn vriend wel weer nieuwe tatoeages zetten. Ik sta al te popelen”, besluit Sloan.