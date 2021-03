Mensen krijgen verkeerde uitslag coronatest

Het ging mis op de locatie in Haarlem tijdens het afnemen van de sneltesten. Volgens eigenaar Rasmus Emmelkamp van Spoedtest.nl werd er zaterdag een nieuw systeem in gebruik genomen waarbij er iets fout ging tijdens het scannen van de uitslagen. Het systeem was juist aangeschaft om menselijke fouten te voorkomen en mailt automatisch alle klanten die een test hebben ondergaan. ,,Dit mag niet gebeuren en is heel vervelend voor onze klanten. We kwamen zelf al snel achter de fout en weten precies wat er misging. Het kan nu ook niet meer gebeuren. We hebben ons protocol aangepast.” Op de 49 andere testlocaties van dit bedrijf waren er geen problemen.