Mensen zijn pas vergeten, wanneer we niet meer over hen vertellen

Agressie om coronare­gels bij Albert Heijn: beveiliger bij lange wachtrij in gezicht geslagen

20:18 Bij een filiaal van de Albert Heijn aan het Mathenesserplein in Rotterdam is vanavond een beveiliger in het gezicht geslagen door een persoon die zich niets van de coronamaatregelen wilde aantrekken. Het slachtoffer is met een verwonding aan het oog naar de huisartsenpost gebracht. De dader is nog voortvluchtig.