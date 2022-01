Merit uit Denekamp kreeg haar rolstoelbus dankzij de laatste wens van een overleden lezer: ‘We zijn zo dankbaar’

Het leven voor Merit (45) uit Denekamp was door haar functionele neurologische stoornis niet makkelijk. In een allerlaatste poging vroegen zij en haar echtgenote Nathalie op 21 december in deze krant lezers om hulp. En die hulp kwam, uit onverwachte hoek.

Om het leven draaglijker te maken was beslist een rolstoelbus nodig. Crowdfunding, inzamelingsacties en andere donaties waren niet genoeg. Tot een van de reacties een voltreffer bleek met een bijzonder verhaal. Tonnie Meijs schonk na zijn overlijden zijn eigen rolstoelbus.

Nathalie en Merit Heikamp kunnen het nog steeds niet geloven. „Merit en ik kijken ’s ochtends uit het raam en zien toch echt een hele mooie bus voor ons huis staan”, zegt de 37-jarige inwoonster van Denekamp vol vreugde.

Want dat de bus bijzonder is staat vast. „We hadden er absoluut eentje nodig”, legt Nathalie uit. „Ik tilde mijn rug kapot toen we een kleine auto hadden en bovendien konden we na veel gedoe alleen op en neer naar het ziekenhuis. Ruimte voor boodschappen was er niet meer.”

Kroonkurken inzamelen

Een tijd lang zette ‘Team Merit’ alles op alles om geld op te halen zodat een bus kon worden aangeschaft. Kroonkurken inzamelen, een crowdfundactie, reguliere donaties… Alles werd geprobeerd, maar genoeg geld kwam er niet en de bus leek verder weg dan ooit.

Quote Mijn vader lag in het ziekenhuis toen hij de oproep zag. Hij wilde dat de bus die hij twaalf jaar had gebruikt weer in het bezit zou komen van mensen die het hard nodig hebben als hij zou overlijden Raymond Meijs Totdat de familie Meijs uit Oldenzaal de schreeuw om hulp in deze krant onder ogen kreeg. „Mijn vader lag in het ziekenhuis toen hij de oproep zag”, zo vertelt Raymond Meijs. „Hij vertelde toen aan mij en mijn zus Diane dat hij wilde dat de bus die hij twaalf jaar had gebruikt weer in het bezit zou komen van mensen die het hard nodig hebben als hij zou overlijden.”



Tonnie, de vader van Raymond en Diane, overleed helaas niet heel veel later. En dus nam Raymond Meijs contact op met Merit en Nathalie. „Het paste precies in de wens van mijn vader”, zegt Raymond, die liever niet met een foto in de krant wil. „Onze hele familie was meteen enthousiast over het plan.”

Warme familie

Toen het contact eenmaal was gelegd ging het snel. „We werden gebeld door de familie Meijs”, zegt Nathalie. „Hun echtgenoot en vader was nog geen 24 uur overleden en we mochten al naar de bus gaan kijken. We maakten kennis met Ali, de weduwe van meneer Meijs en het bleek een hele mooie, warme familie. We zijn ze echt zo ongelofelijk dankbaar”, klinkt het nog steeds euforisch.

Natuurlijk, het is een bus uit 1999 en op de brug bleek dat er nog wel wat onderhoud gepleegd moet worden, maar dat is niet erg. „Er moet een nieuwe accu in en we zetten er nieuwe banden op, maar verder is het echt een schitterende bus”, aldus Nathalie. „Het geld dat over is van alle acties gebruiken we voor wat aanpassingen aan de bus.”

Als een koningin

Met Kerstmis maakten Merit en Nathalie meteen hun eerste ritje. „Merit zat als een koningin in de bus”, zegt ze trots. „We zijn voorzichtig in het contact met andere mensen vanwege corona, maar eigenlijk wilden we meteen langsgaan bij iedereen die ons heeft geholpen.”

En behalve de familie Meijs waren dat een heleboel mensen. Jurgen Letteboer, The Iron Man, die het transport van de kroonkurken regelde. IJzerhandel Doldersum die ook nog een donatie deed. Helena Karaskova die de crowdfundactie professioneler maakte.

Natuurlijk ook alle noabers. Het zijn bekenden en onbekenden die doppen hebben gedoneerd of grote en kleine donaties gedaan hebben. Maar uiteraard ook de familie Meijs. „Die zijn we echt tot in de eeuwigheid dankbaar voor hun steun.” En dat is het belangrijkste, vindt ook Raymond Meijs. „Het geeft mijn moeder een warm en goed gevoel dat de bus naar twee lieve en warme mensen is gegaan.”