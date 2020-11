Merrie Kiki sterft op het asfalt, snelheidsduivel rijdt door: ‘Zich melden is het minste dat hij kan doen’

Vriendin en collega Jip van Tol (23) maakte nog een filmpje toen ze gezellig mee fietste met Nini en Kiki. ,,Twee minuten later kwam de klap’’, huivert Jip. Ze baalt achteraf dat ze net gestopt was met filmen. ,,Anders hadden we een kenteken gehad.’’ Maar ook zij heeft geluk gehad. ,,Het is dat ik ze niet kon bijhouden in draf, anders had ik ervóór gefietst.’’ Nini: ,,Dan had ik jou meegesleurd in onze val.’’