Merthe uit Haren kan weer anoniem over straat

PROJECT X-RELLENZe was vijftien toen ze ongewild en indirect met een Facebook-post de aanstichtster werd van de ongekend massale Project X-rellen in het Groningse dorp Haren. Merthe, het jonge kassameisje van Albert Heijn, zweeg jarenlang tegenover de buitenwereld. Om weer een kans te hebben op een normaal leven. Vijf jaar later staat ze symbool voor het breed gedeelde standpunt dat het dorp weer verder wil: ‘Ik ben blij dat ik weer anoniem over straat kan’.

Quote Ik ben blij dat ik eindelijk weer anoniem over straat kan, en dat wil ik graag zo houden Merthe Nederland was vijf jaar geleden geschokt. Over de eruptie van geweld in het welgestelde dorp in de schaduw van grote broer Groningen. Door een ongelukkige openbare uitnodiging van Merthe op Facebook om haar zestiende verjaardag te komen vieren. Merthe zelf twittert eerst nog met gevoel voor humor: ‘Wordt een gezellig feestje, de 21ste, maar 3500 mensen’.



Dan gaat het mis. De door Merthe weggehaalde uitnodiging is opgepikt. En massaal doorgegeven. Tienduizenden jongeren melden zich aan op Facebook. Naar schatting 1600 mensen komen echt opdagen. Van heinde en verre. Om de Amerikaanse speelfilm Project X, waarin duizend jongeren een feestje met veel geweld kapen, na te kunnen spelen. Merthe vlucht naar een onderduikadres.



Nederland ziet dan op 21 september 2012 vanaf een uur of acht in de avond live op internet en televisie zeker zeshonderd doorgedraaide jongeren een poging doen om een dorp te slopen. Er vallen vierendertig gewonden. Merthe kan niet meer anoniem over straat.

Wat is er geworden van het meisje dat de wereld bijna letterlijk op haar dak kreeg? Het antwoord is geruststellend. Het gaat goed met Merthe. Ze mijdt nog altijd bewust journalisten. ,,Het is inderdaad een vraag die ik erg vaak krijg. Ik ben blij dat ik eindelijk weer anoniem over straat kan, en dat wil ik graag zo houden. We hebben altijd de koers gehouden dat we de media niet spreken, en we zitten nog steeds op dezelfde lijn’’, is het enige dat ze kwijt wil.

Bevlogen

Het kassameisje van weleer is inmiddels een bevlogen 21-jarige vrouw met nu al een indrukwekkende staat van dienst. Haar propedeuse International Business haalde ze met gemiddeld een 8.1. Ze volgde een aanvullend programma voor uitblinkende studenten. Was druk met zomerschool in China, studeerde maanden in de VS. Is nu student-consulent bij een grote overheidsinstelling. Ze sport op hoog niveau. De wereld aan haar voeten. Merthe praat naar de buitenwereld toe niet over Project X. Net als een groot deel van Haren.

Volledig scherm Toen en nu. De relschoppers op de Stationsweg. Nu weer een normaal kruispunt van wegen. © ANP/Corné Sparidaens/Collage AD

Quote Ze gooiden met alles wat los en vast zat. Angstaanjagend Hein Frima Galeriehouder en toenmalig raadslid van de VVD Hein Frima praat wel. Hij bevestigt net als vele buurtgenoten het beeld dat Haren verder wil. Op die bewuste avond stond Frima in het oog van een zich langzaam verplaatsende orkaan. Voor de deur van zijn kunsthandel Aanblick.



Op links de inderhaast uit onder meer Emmen, Leeuwarden, Twente, Gelderland en Noord-Holland opgetrommelde Mobiele Eenheid. Op rechts honderden jongeren. ,,Ze gooiden met alles wat los en vast zat. Angstaanjagend. De adrenaline stroomde door mijn lijf. Ik riep tegen een jongen met een bivakmuts dat hij het tuinhek van mijn buren moest laten staan en zag later pas dat mijn eigen buxus ook op CNN door de lucht vloog. Het begon met alleen maar vrolijke en gezellige mensen. Tegen half acht had je dat omslagpunt, toen trokken de studenten met een taartje voor Merthe zich terug en kwamen de petjes en de bivakmutsen. Om acht uur die enorme knal, toen ging het gecoördineerd los.’’

Politiehond aaien

Frima heeft een treffend voorbeeld van zijn theorie. ,,Er spoten hier een paar jongeren de oprit op om zich te verschuilen bij een huis. Toen het rustiger werd, zagen die ME’ers ze ineens zitten. Een meisje werd vervolgens door een ME’er aan de hand meegetrokken. Weet je wat ze toen deed? Ze wilde een politiehond aaien. Dan ben je geen hooligan. Je zag hier voor de deur letterlijk twee stromen. De goeden gingen weg, de oproerkraaiers kwamen. De meelopers gooiden, de aanjagers zaten al thuis achter de buis om te kijken wat ze aangericht hadden.’’



De theorie van Frima komt niet uit de lucht vallen. Politiechef Cor de Lange vertelde ooit dat de oproerkraaiers inderdaad commando’s kregen ‘van een hooligan’. Ooggetuige Rik-Jan Wesselink bevestigde de theorie.



Nu is alles anders. Het dorp krijgt niet langer bezoek van ramptoeristen die het Haren van CNN willen bezoeken. ,,Als je op 21 september door het dorp wandelt met de vraag of het een bijzondere datum is, komt denk ik bijna niemand op Project X. Ze zeggen misschien dat hun tante jarig is’’,stelt Frima.

Volledig scherm Toen en nu. Een brand voor de Fitinit shop in Haren. Nu kan de postbode weer rustig aan zijn ronde beginnen. © ANP/Corné Sparidaens/Collage AD

Saamhorigheid

Haren veranderde in vijf jaar tijd. ,,Op de avond van de rellen bracht ik een kennis op de fiets naar huis. Opeens sprong er een ME’er uit de bosjes. Wat wij wel niet aan het doen waren. Dat was nog een soort paranoia. De volgende dag zag je al saamhorigheid. Buurtbewoners die de rotzooi oppakten. In Haren zijn mensen normaal erg op zichzelf en kennen ze soms de overburen niet eens, maar toen sprak je er ineens wel met elkaar over. Maar dat ebt weg. Mensen die er dichter op stonden, voelden woede. Nu niet meer. Er wordt nu niet echt meer inhoudelijk gesproken over wat een vreselijke periode het was. Het was verbindend, maar dat is weer losgekoppeld door de huidige strijd om de gemeentelijke herindeling. Sommige mensen staan nu weer lijnrecht tegenover elkaar.’’



Volgens Frima heeft Project X ook politiek sporen nagelaten. ,,Door deze gebeurtenissen heeft toenmalig VVD burgemeester Rob Bats zijn ontslag ingediend. Hij is opgevolgd door waarnemers, die naar de mening van vele inwoners slechts met een enkele opdracht naar Haren zijn gekomen, zorg ervoor dat Haren een fusie aangaat met de stad Groningen. De vechtlust van de net voor zes jaar benoemde eigen burgemeester Bats wordt in deze harde strijd voor een zelfstandig Haren gemist, helaas was zijn ontslag een direct gevolg van deze facebookrellen.''



Hoe het nu leeft in het dorp? ,,Exact een jaar later stonden er uit voorzorg nog ME-busjes, het jaar daarop was er iets van verhoogde paraatheid. Nu is het een gepasseerd station.’’

Volledig scherm Toen en nu. De politie grijpt in tijdens de plundering van de Albert Heijn versus het normale winkelleven. © ANP/Corné Sparidaens/Collage AD

De lessen van haren

Het onderzoeksrapport Cohen zag de volgende problemen: wankele crisisbeheersing, inefficiënt contact tussen gemeente en politie, gebrekkige communicatieapparatuur en een uniek incident waarbij een steeds groter wordende groep door sociale media werd opgezweept. Er was 1,0 fte voor openbare veiligheid.



De noodverordening voor een verbod om naar Haren te komen werd aangekondigd, maar niet in werking gesteld. Er was een alcoholverbod, maar handhaving ontbrak. Toenmalige politiechef Oscar Dros had antwoorden: de politie gaat sociale media beter in de gaten houden en online ingrijpen.



Een ME-interventieteam moet 24 uur per dag standby staan om overal in Nederland in actie te kunnen komen. En de burgemeester moet zijn bevoegdheden doortastender gebruiken.

Volledig scherm Een relschopper wordt op 21 september 2012 met bebloed hoofd afgevoerd door een agent van de Mobiele Eenheid. © Catrinus van der Veen