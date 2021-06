Messteek maakte eind aan het leven van Özge (25), ex-geliefde Ilias spreekt van ongeluk: ‘Ik raakte in paniek’

Ze kenden elkaar al vanaf hun 13de. Deelden lief en leed. En drugs. Jarenlang. En juist de combinatie van coke, GHB en alcohol leverde een dodelijke cocktail op die tot het neersteken van Özge leidde.



Ilias was langsgekomen terwijl hij wist dat zij - Özge verbleef in een woonproject voor mensen met een verslaafdenproblematiek - het niet zag zitten als hij op bezoek kwam als hij aangeschoten of onder invloed van drugs was. Die middag had hij gezopen en gesnoven, dus vroeg ze hem zijn roes uit te slapen in de slaapkamer. En dat zinde hem niet. De geboren Zeistenaar had al vaker een mes getrokken als ze ruzie hadden. En nu deed hij dat weer. Volgens getuigen - die vertrokken vanwege de ruzie - zei zij die avond: ‘Je gaat me toch niet steken, hé?’’ En antwoordde hij: ,,Misschien ga ik dat wel doen.’’