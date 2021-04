Met dank aan de lange neuzen van Rutte en het hele zooitje vrees ik voor rellen door hele land

Er zijn zoveel dingen waarvan ik wilde dat ik er geen actieve herinnering aan had. Een busseltje saaie dates, een paar giftige relaties, een stuk of wat voedselvergiftigingen op tropische locaties, enkele dronken ruzies, een verkrachting, de leugens die ik om bestwil heb verteld, enkele recensies, de keer dat er een toiletrol achter me aan de trap af stuiterde waarvan het papier nog in mijn panty zat, evenals mijn rokje. Alle perikelen rondom mijn scheiding, de pijn tijdens en ook na mijn bevallingen, de teleurstelling in een dozijn mensen die ik eerst hoogachtte, een photoshopfail op deze site van ondergetekende in galajurk naast een afgebrand vluchtelingenkamp op Lesbos.