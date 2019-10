Met de politie ‘appers’ achter het stuur spotten: ‘Op de A16 is het prijsschieten’

Maar liefst 380 boetes zijn afgelopen week uitgedeeld aan automobilisten die werden afgeleid door telefoon, tablet of ander apparaat. Afgelopen zomer was dat aantal 440 in een week.



Prijsschieten op de A16

De A16 blijkt een grote rol te spelen in het hoge aantal. ,,Daar is het altijd prijsschieten", vertelt Jean-Pierre van der Veeken van Team Verkeer van de politie Zeeland-West-Brabant. Hoe dat komt? De route tussen Rotterdam en België is de enige driebaansweg in West-Brabant en Zeeland. Daardoor is de route breder en dat nodigt veel automobilisten uit om op de telefoon te kijken.



En dat blijkt wanneer de chauffeur de doodnormale touringcar - geen opvallende variant van de politie - de weg op manoeuvreert bij Breda Noord/Prinsenbeek. Achter de bus rijden acht onherkenbare volgauto's met daarin telkens twee politieagenten in burger. Zij volgen de aanwijzingen van hun collega's in de bus op. ,,Ja daar, die Peugeot op de linkerbaan. Telefoon in de rechterhand", wordt in de bus geroepen. Waarna agent Van der Veeken het kenteken en een beknopte omschrijving van de situatie via de portofoon doorgeeft aan een van de volgauto's.