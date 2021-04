Met de praatjes van BBB heb ik niks, maar de klare taal van Caroline spreekt me wél aan

Lientje, die steeds maar roept dat de BBB is wat wij dorpelingen nodig hebben. Dat zij de stem van én voor het platteland is. Wel 8 tot 9 miljoen mensen!, zegt ze er iedere keer bij en steeds denk ik dan: ze telt mij ook mee!



Ik hoef immers maar uit het raam te kijken en ik zie weilanden en kassen. Een paar keer per dag stopt er zo’n Brabants mènneke voor ons huis die komt kijken of het goed gaat met de lammetjes en het stinkt hier wel eens vreselijk naar mest.



Dat past dus perfect in de BBB-doelgroep, ware het niet dat ik niets met die praatjes over het gelijk van boze boeren heb. De veestapel mag van mij bovendien gehalveerd worden en het moet maar eens klaar zijn met al die platgespoten gronden door wat de BBB gewasbeschermingsmiddelen noemt, maar wat feitelijk gewoon gif is. Gif waar mensen, dus ook de plattelandsbewoners die de partij zegt te vertegenwoordigen, allerlei kwalen van kunnen krijgen.



En toch ben ik tot mijn verbazing aangenaam verrast door het debuut van Van der Plas in de Tweede Kamer. Omdat ze het beestje bij de naam noemt en het toegeeft als ze iets niet snapt. Omdat ze in gewone mensentaal praat. Zo zei ze tijdens het debat deze week over de aardbevingsschade in Groningen: ‘Als dit op de Zuidas was gebeurd of op de Prinsengracht was giro 555 geopend, hadden we benefietconcerten en was de hashtag #prayforAmsterdam trending.’ Ze heeft nog gelijk ook.



Qua boerenstandpunten gaan Van der Plas en ik het niet eens worden. Maar qua klare taal kan ik alleen maar zeggen: ga zo door. Daar kunnen veel mensen namelijk nog iets van leren.