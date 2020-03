Met deze tips word je thuis fit zónder sportschool

Tip 4: inkorten mag

Van Setten: ,,Net als bij eetgewoonten moet je met bewegen een manier vinden die bij je past. Zoek een routine die haalbaar is en werkt voor jou. Wil je drie keer in de week een halfuur sporten? Vraag jezelf af of dat realistisch is. Je wilt het volhouden. Dus misschien wil je liever twee keer thuis sporten, en twee keer per week een stevige wandeling maken.’’



Het handigst is om van tevoren te bedenken op welke dagen je tijd hebt, en om je sportmoment in je agenda te zetten, adviseert Hoekerd. En mocht je er echt tegenop zien, dan kun je ook een halve training doen. ,,Dat doe ik zelf ook weleens. Dan heb ik geen zin en zeg ik tegen mezelf: ik doe een halve. Je zult zien, eenmaal begonnen maak je de training waarschijnlijk nog af ook.’’



En, niet onbelangrijk: ,,Het duurt even voordat de routine erin zit. Gun jezelf tijd.’’



Tip 5: Maak een playlist

Soms is sporten even afzien, maar de dopamine die vrijkomt tijdens bewe-gen zorgt voor een goed humeur. Zelfs de spierpijn de dag erna, die met name in het begin optreedt, geeft een belonend gevoel.