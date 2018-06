Met groep 8 op kamp: een middag zwemmen in plaats van douchen

Oproep Geslaagd! Stuur jouw felicita­tie, video of foto in

11:00 Tienduizenden scholieren van de middelbare school krijgen vandaag te horen dat ze geslaagd zijn. Als (groot)ouder ben je natuurlijk supertrots en als geslaagde gaat het dak eraf! Wij zetten de zwoegers in het zonnetje met onze 'wall of fame'. Film jezelf tijdens het verlossende moment of feliciteer je neefje, zusje, buurjongen of kleinzoon met een lief berichtje.