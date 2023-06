Nederlan­der krijgt epilepti­sche aanval na ‘marteling in Spaanse gevangenis’

Amsterdammer Badr K. (33) wordt in de Spaanse gevangenis gemarteld mede omdat hij in Nederland en in Spanje wordt verdacht van betrokkenheid bij huurmoorden en het onderhouden van nauwe banden met zware criminelen. Dat zegt zijn advocaat, Denise Wiedeman.