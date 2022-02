Met moordverdachte Thijs H. ging het al niet goed: ‘Hij staarde heel lang naar een pannenkoek’

DAG DRIE HOGER BEROEPVan drievoudig moordverdachte Thijs H. wordt eigenlijk het onmogelijke gevraagd: ontwaken uit een psychose en dan alles kunnen herinneren. ,,Het Openbaar Ministerie probeert logica te ontdekken in iets wat niet logisch is”, zei advocaat Job Knoester vanmorgen in het gerechtshof in Den Bosch op dag drie van het hoger beroep.

Thijs H. hoorde eergisteren 30 jaar cel en tbs tegen zich eisen voor het doodsteken van drie mensen in Den Haag en Limburg in mei 2019. Hij verkeerde mogelijk in een psychose. Justitie zegt dat hij hooguit verminderd toerekeningsvatbaar was. H. kreeg eerder van de rechtbank in Maastricht 18 jaar cel en tbs opgelegd maar ging in hoger beroep.

Knoester legt vanmorgen stap voor stap uit waarom Thijs H. wél geheel ontoerekeningsvatbaar zou moeten worden verklaard. Dat deed hij niet voordat hij zei dat de verdediging zeker niet blind is voor het leed van de nabestaanden. ,,Maar een voor iedereen als rechtvaardig gevoelde uitspraak is wellicht onmogelijk. Het gevoel van rechtvaardigheid botst soms met de ontoerekeningsvatbaarheid.” Knoester haalde daarbij de bioscoopmoorden aan, waarbij de dader van twee moorden ‘slechts’ tbs kreeg.

Knoester doorliep de geschiedenis van Thijs H. en zijn psychische problemen. Op school had hij al depressieve gevoelens. Vanaf 2018 kreeg hij last van hallucinaties en wanen. Hij liep al bij ggz-instellingen. Thijs H. zelf was bang voor een zenuwinzinking. Hij dacht dat de vriend van zijn zus hem wilde vermoorden.

Mensen in zijn omgeving zagen dat het misging. Hij kon lang voor zich uit staren naar een pannenkoek en keek steeds vreemder naar zijn familie. Hij zag 3D-figuren op de tafel en dacht dat een stip op de muur een vluchtende pinguïn was. Ook deed H. in 2018 een heftige zelfmoordpoging.

‘Thijs H. beleefde geen genoegen aan geweld’

Volgens Knoester probeerde Thijs H. de psychose-verschijnselen te verhullen in plaats van te simuleren. Thijs H. beleefde geen genoegen aan geweld en had geen financiële motieven, zegt Knoester. ,,Thijs H. is geen psychopaat.” Ook betoogde Knoester dat Thijs H. de verkeerde medicatie voorgeschreven kreeg die de psychose (voortkomend uit schizofrenie) juist aanjoegen. Volgens Knoester is maar één conclusie mogelijk: ,,Thijs moet worden ontslagen van rechtsvervolging.”



De datum van de uitspraak van het hoger beroep is nog niet bekend.