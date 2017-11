Met spoed gezocht: bebaarde mannen die klaar zijn voor massale vechtscènes

Voor de opnames van drie massale vechtscènes in de film 'Redbad 754 jaar na Christus', die momenteel gedraaid wordt in en rond het PreHistorisch Dorp in Eindhoven, zijn de makers nog op zoek naar zo'n 400 figuranten. De eerste vechtscènes worden komend weekend gefilmd.

De vrijwilligers hoeven slechts aan een paar criteria te voldoen: ze moeten baarden hebben -het liefst lange- en een flinke bos -ook weer liefst lang- haar. Een enkele kale kop wordt door de vingers gezien. De figurant moet ook geen bezwaar hebben tegen nachtelijk werk: de vechtscènes worden 's nachts gedraaid, tot uiterlijk drie uur.

Mannen met lichte ogen en blond, rossig, rood of grijs haar worden ingedeeld bij de Friese krijgers. De Frankische soldaten hebben donkere ogen en bruin, zwart of grijs haar. Mannen die zich herkennen in het profiel kunnen zich aanmelden via de website.

Oproep

Yael Water, die bij productiemaatschappij Farmhouse verantwoordelijk is voor de figuranten, zit nog niet met de handen in het haar, hoewel het kort dag is. Ze heeft er alle hoop op dat het goed gaat komen. Een eerdere oproep aan kandidaat-figuranten voor de vikingfilm leverde duizenden reacties op. ,,In totaal hebben we 9300 namen in onze bestanden staan. Maar daar zitten veel mensen bij die niet bruikbaar zijn voor de vechtscènes. Mensen met moderne kapsels bijvoorbeeld, vrouwen en mensen die onze kleding niet passen."

Voor elke vechtscène heeft regisseur Roel Reiné zo'n 500 figuranten nodig. Een poule van zo'n 200 heeft hij inmiddels beschikbaar. De eerste massagevechten worden in de nacht van vrijdag 10 op zaterdag 11 november gefilmd, de volgende in de nacht daarna. De laatste vechtscènes vinden plaats in de nacht van zondag 19 op maandag 20 november.

Spektakel

Vechtervaring is volgens Yael Water niet nodig. ,,Er is ook een stuntteam aanwezig, voor eventuele uitleg." De opnames beloven het nodige spektakel op te leveren, met inzet van paarden, vuurballen en andere special effects.