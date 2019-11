Met spoed gezocht: zes winnaars van Mini's en 50.000 euro

staatsloterijSlingert er bij jou thuis nog ergens een oudejaarslot rond? Het loont de moeite ladekasten of stapels papier door te spitten, want de Staatsloterij is op zoek naar zes winnaars van de laatste trekking in 2018. Deze zes hebben hun prijs nooit opgehaald. Het gaat niet om een paar tientjes, maar om auto’s en een bedrag van 50.000 euro. De Staatsloterij begint morgen met een grootscheepse zoektocht.

Er wordt behoorlijk wat uit de kast getrokken om de zes op te sporen. Het gaat om drie winnaars van een Mini, twee winnaars van een ‘halve Mini’ (want spelend met een half lot) en de eigenaar van een half lot waarop 50.000 euro is gevallen. ,,We zetten alles op alles om de prijzen uit te keren. Dat doen we door een trailer met oplegger in te zetten waarop vijf Mini's staan. Plus een aanhanger met daarop een cheque ter waarde van vijftig mille. Maandag is bij het hoofdkantoor van onze loterij in Rijswijk het startsein van een soort prijzenkaravaan. We rijden half Nederland door met die trailer’’, aldus Staatsloterij-woordvoerder Sander van de Vooren.

Die karavaan rijdt de komende dagen naar Vlissingen, Breda, Zevenbergen, Dordrecht, Vught en Arnhem. In deze zes steden zijn de winnende loten verkocht. ,,Per locatie wordt de nog niet opgehaalde prijs achtergelaten bij het verkooppunt van het winnende lot. De winnaars van de halve Mini's krijgen overigens de helft van de waarde van deze auto uitgekeerd.’’

Verzilveren

Van de Vooren meldt dat de winnaars tot 31 december de tijd hebben om hun prijs te verzilveren. ,,Je zou denken dat als je zo'n lot hebt, je op z'n minst controleert of je prijs hebt. Kennelijk geldt dat niet voor iedereen en proberen we ze met de nodige aandacht alsnog te vinden. Voorwaarde is wel dat je het lot nog moet hebben.’’ De zoektocht is dus geen garantie voor succes. Vorig jaar zocht de loterij ook naar winnaars van Mini's, maar zonder resultaat. ,,Als niemand zich meldt, gaat de waarde van dit prijzenpakket onder meer naar de goede doelen en sportbonden die we financieel ondersteunen.’’ De hoofdprijs van 30 miljoen ging er overigens wel uit.

Het komt vaker voor dat winnaars zich niet melden. Extreem voorbeeld was een Amerikaanse geluksvogel die vorig jaar oktober via een loterij maar liefst 1,5 miljard dollar won. De man of vrouw had 180 dagen om zich te melden. Pas maanden later, afgelopen maart, haalde de nieuwe miljardair de gigantische prijs op.