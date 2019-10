Met wat extra hulp draait autistische Jules gewoon mee op de peutergroep

Onderzoek naar Zaanse juffrouw na klachten over 'stokslagen’

9:52 Een lerares van groep 3 van basisschool De Voorzaan in Zaandam is voorlopig op non-actief gezet na klachten van bezorgde ouders over lijfstraffen in de klas. Volgens de ouders worden kinderen gekleineerd en geslagen met een stok. Ook moesten ze hun lunch van de vloer opeten. De school neemt de klachten serieus en is een uitgebreid onderzoek begonnen, valt te lezen op de site. Een leerkracht reageert woest aan de telefoon en wenst niet met de media te praten.