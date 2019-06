Met zijn flamboyante stijl zorgde Diemense wethouder Jorrit Nuijens vaak voor problemen

“Arresteert u mij!” klinkt het hoogdravend op het Waterlooplein, vlak naast café Amstelhoeck. Met een vloeiende beweging zet hij zijn tas neer en steekt hij zijn ontblote polsen naar voren. Even daarvoor had Nuijens stennis geschopt in een café, op het personeel maakt hij een verwarde indruk. Maar tegen de agenten heeft hij het hoogste woord. Het had zo een scène kunnen zijn uit een tragedie, toch is het bloedserieus. Jorrit Nuijens (39) heeft op dat moment slechts enkele minuten nodig om een politieke carrière af te breken die hij in de tien jaar daarvoor heeft opgebouwd.