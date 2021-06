Meteoroloog: puur toeval dat juist Leersum door rampspoed is getroffen. Dit is wat er gebeurde

Meteoroloog Jeroen Elferink van Weerplaza zag op de radar zo'n 20 minuten voordat de de valwind boven Leersum zou storten dat rond die plek een zware onweersbui in de lucht hing. ,,We zagen dat die bui niet aan het roteren was, zoals dat bij tornado's wel het geval is. Omdat ik zelf op tornado's jaag, sloeg ik hier verder geen acht op. Niet veel later kreeg ik appjes van collega's of ik had gezien wat er in Leersum was gebeurd.’’