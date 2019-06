MeToo-stichting sleept management Nederlandse rappers voor de rechter

De bestuurders en de rappers worden niet voor de rechter gedaagd vanwege de teksten in hun nummers, zo blijkt uit het verzoek tot een voorlopig getuigenverhoor dat is ingediend bij de rechtbank Midden-Nederland. Die teksten vallen onder de artistieke vrijheid.

De stichting wil de rechtbank vooral wijzen op het gedrag van de artiesten buiten hun nummers om. Zo plaatste rapper Boef in 2016 een vlog online waarin hij vertelt dat hij, na een arrestatie, tegen een politieagent heeft gezegd: ,,Ik neuk je dochter.” Ook noemde Boef, die bij SPEC onder contract staat, vorig jaar vrouwen ‘kechs’ (hoeren) in een video op Snapchat. Rapper Frenna (van TopNotch) werd in Suriname veroordeeld vanwege het hebben van seks met een minderjarige en het filmen daarvan.

Dergelijk gedrag is volgens de stichting niet te rijmen met bijvoorbeeld de ethische gedragscode van de Warner Music Group, waar SPEC, het bureau van Boef en Ali B., mee samenwerkt. Die code stelt dat zakenpartners worden aangemoedigd zich ver te houden van ‘aanstootgevend gedrag en seksueel expliciete acties of taal’.

Quote Het is een pijnlijke constate­ring, maar seks, vrouwenmin­ach­ting en vrouwon­vrien­de­lijk­heid verkopen Stichting Music#MeToo

,,De Code of Conduct lijkt echter een papieren werkelijkheid: een front naar de buitenwereld om te laten zien dat de muziekbranche ethisch is”, stelt het verzoek aan de rechtbank. ,,Het is een pijnlijke constatering, maar seks, vrouwenminachting en vrouwonvriendelijkheid verkopen. Bedrijven moedigen norm-overschrijdend gedrag aan: hoe mee je je misdraagt, hoe meer je zult verkopen. En daar zijn niet alleen de individuele artiesten zelf, maar vooral ook hun management verantwoordelijk voor.”

De stichting Music#MeToo wil ‘ongewenste seksualisering en seksueel misbruik binnen de muziekbranche tegengaan’. Vrouwonvriendelijke teksten en seksueel expliciete video’s van rappers zorgen volgens de stichting voor een cultuur waarin vrouwen worden gezien als lustobject en kunnen leiden tot het exposen van vrouwen: het doorsturen van naaktfoto’s of seksvideo’s.

Aangerand

De stichting is in februari van dit jaar opgericht. De voorzitter richt zich onder meer op de muziekbranche omdat haar dochter werd aangerand op een kerstborrel van een vastgoedbedrijf, op dat feest werd veel rapmuziek gedraaid. De dochter deed eerder dit jaar aangifte van seksuele intimidatie tegen de directeur van een Amsterdams vastgoedbedrijf, die haar tijdens dat feest twee keer op de billen zou hebben geslagen. Het Openbaar Ministerie heeft de zaak in onderzoek.

,,Namens mijn cliënt Stichting Music#MeToo is er een verzoek bij de rechtbank ingediend om de bestuurders en een aantal artiesten van SPEC., Top Notch, Warner Bros en Universal Music onder ede te horen. De boodschap van Stichting Music#MeToo is helder: meer respect voor vrouwen en meisjes. Dat is onze opdracht en dat gaan we regelen”, aldus Karim Aachboun, juridisch adviseur van de stichting.

Aachboun, werkzaam bij TaXeCo Belastingadviseurs en Juristen dat klanten als Louis Vutton bijstaat, kwam eerder in het nieuws door een nog steeds lopende strijd met Ferdinand Grapperhaus, de huidige minister van Justitie en Veiligheid.

Als de rechtbank het voorlopig getuigenverhoor toestaat, wordt daarna beoordeeld of er daadwerkelijk een civiele rechtszaak van start gaat.