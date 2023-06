Micha Kat trekt hoger beroep tegen celstraf in: ‘Anders dreigt een zure grap voor hem’

De tot twee jaar cel veroordeelde complotdenker Micha Kat trekt het hoger beroep in dat hij had ingediend tegen die straf. Het beroep zou pas dienen ná het uitzitten van de straf en bovendien zou het Openbaar Ministerie een hógere straf gaan eisen. Daarmee zou het risico bestaan dat Kat na het uitzitten van zijn straf, toch de cel weer in moet.

Micha Kat werd in april van dit jaar veroordeeld tot twee jaar onvoorwaardelijke celstraf voor onder meer opruiing en bedreiging van rechters, de gemeente Bodegraven, RIVM-baas Jaap van Dissel en het Algemeen Dagblad. Kat zei zelf in het ootje te zijn genomen door andere complotdenkers. Volgens de omstreden oud-journalist Kat, die ervoor zorgde dat RIVM-topman Van Dissel niet meer zonder beveiliging de straat op kon, was justitie bezig met een wraakactie tegen hem.

Dat hij in beroep ging tegen zijn straf was geen verrassing, dat hij het nu intrekt is het gevolg van een rekensom en kansberekening. Kat zat in Nederland en Noord-Ierland al lange tijd in voorarrest. De twee jaar cel zit er daarom in principe ergens in oktober op. Dan moet hij nog wel 4,5 maand uitzitten van een oudere straf die hij ooit kreeg wegens bedreiging, maar die hij nooit uitzat omdat hij naar Noord-Ierland was gevlucht. Daarmee zou hij dus ongeveer in februari vrijkomen.

Omdat tegen die 4,5 maand geen beroep mogelijk is, kan hij dus alleen tegen die twee jaar cel in beroep. En dat deel van de straf zit er al in oktober op. Het hoger beroep zal pas dienen ná oktober. Dus valt er voor Kat weinig meer te behalen. Bovendien zou het OM waarschijnlijk opnieuw voor vier jaar cel gaan. Als het gerechtshof hem daartoe zou veroordelen, zou het kunnen gebeuren dat Kat zijn aanvankelijke straf heeft uitgezeten, maar toch weer de cel in moet. ,,Dat zou een zure grap zijn”, zegt zijn advocaat Thijs Stapel.

Staat in cassatie tegen zaak rond schadevergoeding voor Kat

Ondertussen is de Staat wel tegen Kat in cassatie gegaan in een heel andere zaak. Het gerechtshof in Den Bosch besliste namelijk in maart van dit jaar dat de Nederlandse Staat de schade moet vergoeden die Kat heeft geleden na een procedure die een inmiddels gepensioneerde rechter, Hans Westenberg, ooit tegen hem voerde.

Westenberg spande meer dan vijftien jaar geleden een zaak aan tegen Kat. Die ging over een boek dat Kat had geschreven over Chipshol, de ‘nieuwe stad’ die had moeten verrijzen bij Schiphol - maar nooit van de grond kwam. In 2004 schreef Kat enkele stukken over een dubieuze gang van zaken tijdens één van de rechtszaken rond Chipshol, en daarna een boek. Kat beschreef onder meer dat Westenberg tegen de regels in contact had gehad met advocaten. Later bleek ook dat Westenberg daarover had gelogen.

De rechtszaak van Westenberg, tegen onder meer Kat, werd bekostigd door de Staat. Dát pikte Kat niet; hij eiste een schadevergoeding van de Staat. Kat vond het onjuist dat de Staat die procedure voor Westenberg heeft betaald. En daar kreeg hij, na vele jaren, dus verrassend genoeg gelijk in.

Daarmee zou de procedure moeten starten voor een mogelijk fikse schadevergoeding die Kat gaat krijgen. Maar op het laatste moment is de Staat in cassatie gegaan. Voor Micha Kat betekent het: eerst zijn celstraf uitzitten en daarna kijken of er ergens aan de horizon een schadebedrag te halen valt. Volgens hemzelf zou dat in de tonnen kunnen lopen.

