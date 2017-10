Michael P. ging naar avondschool

De verdachte van de moord op Anne Faber, Michael P., blijkt enorm grote vrijheden te hebben gekregen in de forensisch psychiatrische afdeling in Den Dolder waar hij zat. Zo volgde hij op een avondschool een cursus hovenier.

Dat bevestigt het Wellantcollege in Houten, waar P. les volgde. ,,We wisten niets van zijn achtergrond'', zegt Willy Vogels van de school in de Telegraaf. ,,Er komt snel een informatieavond voor de leerlingen.''

Het OM vermoedt dat Michael P. de Utrechtse Anne Faber verkrachtte voor hij haar om het leven bracht. Na haar dood heeft hij haar met de auto naar Zeewolde gebracht. P. moet binnenkort een persoonlijkheidsonderzoek ondergaan bij het Pieter Baan Centrum.

Fietstocht

De 25-jarige Anne Faber uit Utrecht verdween op vrijdagavond 29 september, toen ze niet meer thuis kwam na een fietstocht in de regio Utrecht. Anne vertrok rond 17.00 uur, toen het nog zonnig was. Die avond sloeg het weer om, Anne kwam in een hoosbui terecht en is die avond op P. gestuit. De veroordeelde zedendelinquent verbleef in het kader van een resocialisatietraject bij de forensisch psychiatrische kliniek Altrecht Aventurijn. In 2012 werd hij in hoger beroep veroordeeld tot een celstraf van twaalf jaar, omdat hij twee minderjarige meisjes onder dreiging van een nepwapen had verkracht.

P. kwam in beeld bij de politie nadat zijn dna werd aangetroffen op de jas van Anne. Die werd door een voorbijganger gevonden op een fietspad bij Huis ter Heide. Later werd haar fiets gevonden in een vijver in Huis ter Heide, net als haar tas die even verderop lag.

'Strak handhaven'

Politieagenten, bijzondere opsporingsambtenaren en particuliere beveiligers zijn sinds gisteren bezig met 'strak handhaven' op negentien plekken en looproutes rondom de kliniek Altrecht Aventurijn in Den Dolder. Overlast van drank- en drugsgebruik wordt aangepakt. Dat bleek uit een gisteren verspreide brief aan inwoners van Den Dolder, Huis ter Heide, Bosch en Duin van de gemeente Zeist. Burgemeester Koos Janssen had de aanpak beloofd na bewonersbijeenkomsten afgelopen zondag en maandag na de moord op Anne Faber.

Op de lijst van 19 hotspots staan plekken, die door de bewoners tijdens de drie onlangs gehouden informatiebijeenkomsten zijn aangedragen en als onveilig worden ervaren, aldus een woordvoerder van de gemeente Zeist. Zoals station Den Dolder en het bruggetje naar het terrein van Altrecht.